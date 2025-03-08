Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ASKON Antalya Şubesi üyeleri iftarda buluştu

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 22:39 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASKON Antalya Şubesi üyeleri iftarda buluştu
        ABONE OL

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından iftar programı düzenledi.

        Şube Başkanı Onur Kacar, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutladı.

        Kadının yerinin sorgulanmasından ziyade pozitif ayrımcılık yapılarak kadının yerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kacar, şunları söyledi:

        "Kadınlar, uzun yıllar boyunca cinsiyet eşitsizliği, önyargılar ve engellerle mücadele etmek zorunda kalarak bugün gelinen noktaya ulaşabilmişlerdir. Maalesef günümüz dünyasında genel olarak hala bu hususta gerçekleştirmemiz gereken ev ödevlerimiz vardır. Bunlardan başlıcaları, kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesi, eşit ücret, eşit fırsatlar ve iş-yaşam dengesinin sağlanması, kadınların iş hayatına daha çok katılabilmesi için pozitif ayrımcılıklar, toplum olarak hepimizin ortak hedefleri olmalıdır."

        Programa konuk konuşmacı olarak katılan TMG Dış Ticaret Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfıeld de "Önümüzdeki 25 yılda 70 trilyon dolarlık servet dağılımı nasıl olacak?" konusunda değerlendirmede bulundu.

        Programa ASKON üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini tabancayla kovaladı
        Eşini tabancayla kovaladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbradı'da iftar verdi:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbradı'da iftar verdi:
        Antalya Düşünce Platformu, 8 üretici kadını ödüllendirdi
        Antalya Düşünce Platformu, 8 üretici kadını ödüllendirdi
        Alanyaspor, Galatasaray maçına hazır
        Alanyaspor, Galatasaray maçına hazır
        Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından