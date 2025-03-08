ASKON Antalya Şubesi üyeleri iftarda buluştu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından iftar programı düzenledi.

Şube Başkanı Onur Kacar, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutladı.

Kadının yerinin sorgulanmasından ziyade pozitif ayrımcılık yapılarak kadının yerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kacar, şunları söyledi:

"Kadınlar, uzun yıllar boyunca cinsiyet eşitsizliği, önyargılar ve engellerle mücadele etmek zorunda kalarak bugün gelinen noktaya ulaşabilmişlerdir. Maalesef günümüz dünyasında genel olarak hala bu hususta gerçekleştirmemiz gereken ev ödevlerimiz vardır. Bunlardan başlıcaları, kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesi, eşit ücret, eşit fırsatlar ve iş-yaşam dengesinin sağlanması, kadınların iş hayatına daha çok katılabilmesi için pozitif ayrımcılıklar, toplum olarak hepimizin ortak hedefleri olmalıdır."

Programa konuk konuşmacı olarak katılan TMG Dış Ticaret Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfıeld de "Önümüzdeki 25 yılda 70 trilyon dolarlık servet dağılımı nasıl olacak?" konusunda değerlendirmede bulundu.

Programa ASKON üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.