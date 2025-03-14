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        Antalya'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:34
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        Antalya'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Oğuzhan Y.'nin (19) kullandığı 07 D 7400 plakalı otomobil, Yenimahalle Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.

        Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Tunahan Z. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücünün, Antalya'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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