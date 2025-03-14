Antalya'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Oğuzhan Y.'nin (19) kullandığı 07 D 7400 plakalı otomobil, Yenimahalle Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Tunahan Z. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücünün, Antalya'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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