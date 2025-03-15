Antalya'da orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yumaklar Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Yangında 15 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.