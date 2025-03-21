Antalya'da yılkı atlarına saman ve yonca bırakıldı

Antalya'nın İbradı ilçesindeki yılkı atlarına, soğuk hava nedeniyle beslenme sorunu yaşamamaları için saman ve yonca balyası bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri soğuk günlerin yaşandığı kentte, Eynif Ovası meralarında yaşamını sürdüren yılkı atları için çalışma yürüttü.

Ekipler, 90 bin dönümlük alanda sürü halinde yaşayan atların beslenmelerini sağlamak için farklı noktalara saman ve yonca balyası bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan, yılkı atlarının beslenmeleri için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Soğuk havalarda hayvanların yem bulmakta zorlandığını vurgulayan İlaslan, her canlının kendileri için kıymetli olduğunu, atların beslenmeleri için bölgeye belirli aralıklarla saman bıraktıklarını ifade etti.​​​​​​​