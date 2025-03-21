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        Antalya'da yılkı atlarına saman ve yonca bırakıldı

        Antalya'nın İbradı ilçesindeki yılkı atlarına, soğuk hava nedeniyle beslenme sorunu yaşamamaları için saman ve yonca balyası bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:06
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        Antalya'da yılkı atlarına saman ve yonca bırakıldı
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        Antalya'nın İbradı ilçesindeki yılkı atlarına, soğuk hava nedeniyle beslenme sorunu yaşamamaları için saman ve yonca balyası bırakıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri soğuk günlerin yaşandığı kentte, Eynif Ovası meralarında yaşamını sürdüren yılkı atları için çalışma yürüttü.

        Ekipler, 90 bin dönümlük alanda sürü halinde yaşayan atların beslenmelerini sağlamak için farklı noktalara saman ve yonca balyası bıraktı.

        Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan, yılkı atlarının beslenmeleri için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Soğuk havalarda hayvanların yem bulmakta zorlandığını vurgulayan İlaslan, her canlının kendileri için kıymetli olduğunu, atların beslenmeleri için bölgeye belirli aralıklarla saman bıraktıklarını ifade etti.​​​​​​​

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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