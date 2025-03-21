Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 2-1 mağlup etti

Kosova ise Seji, Sahitaj, Shala, Zeqiraj, Vokrri, Muqaj, Maloku, Xhylani, Frokaj, Gashhijani, Bitiqi 11'i ile sahada yer aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde GAİN Park Stadı'nda oynanan müsabakaya Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova karşısına Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Yiğit Efe Demir, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik, Yunus Emre Konak, Başar Önal, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Poyraz Efe Yıldırım 11'i ile çıktı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

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