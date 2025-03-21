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        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 2-1 mağlup etti

        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:33
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        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 2-1 mağlup etti
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        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

        Antalya'nın Alanya ilçesinde GAİN Park Stadı'nda oynanan müsabakaya Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova karşısına Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Yiğit Efe Demir, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik, Yunus Emre Konak, Başar Önal, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Poyraz Efe Yıldırım 11'i ile çıktı.

        Kosova ise Seji, Sahitaj, Shala, Zeqiraj, Vokrri, Muqaj, Maloku, Xhylani, Frokaj, Gashhijani, Bitiqi 11'i ile sahada yer aldı.

        Ümit Milli Futbol Takımı, İzzet Çelik'in 10. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti.

        Kosova, 33. dakikada Frokaj'in golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında Türkiye'den Semih Kılıçsoy, rakip ceza sahasındaki atağında, Kosovalı oyuncu Selmonaj'ın elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyla 65 dakikada Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi.

        Karşılaşma Türkiye Ümit Milli Takım'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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