Kumluca Devlet Hastanesinde koroner anjiyografi ünitesi açılacak

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, Kumluca Devlet Hastanesinde kurulan koroner anjiyografi ünitesinin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını bildirdi.

Paslıkılıç, ilçe başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında, batı Antalya'nın sağlık alanındaki en büyük ihtiyaçlarından birinin koroner anjiyografi ünitesi olduğunu söyledi.

Bu ihtiyacın karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştüklerini anlatan Paslıkılıç, "Bu çalışmalarımız meyvesini verdi ve Sağlık Bakanlığımız tarafından Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde koroner anjiyografi ünitesi açılmasına onay verildi. Bu ünite sayesinde, kalp hastalıkları ve kalp sağlığı konusunda vatandaşlarımızın tedavileri daha hızlı ve erişilebilir olarak yapılabilecek." diye konuştu.

Hastaların zaman kaybı yaşamayacağını ve kent merkezine gitmeye gerek duymayacağına dikkati çeken Paslıkılıç, Kumluca Devlet Hastanesinde tüm acil müdahalelerin ve gerekli tetkiklerin yapılabileceğini vurguladı.

Paslıkılıç, ünitenin sadece Kumluca değil, Finike, Demre, Kaş ve Elmalı ilçelerinden de hastalara hizmet vereceğini ifade etti.

Koroner anjiyografi ünitesi sayesinde devlet hastanesinde birçok branşta uzman hekim ve sağlık personeli kadrosunun daha güçlendirileceğini bildiren Paslıkılıç, Kumluca'nın sağlık alanında batı Antalya'nın merkezi olacağını belirtti.

Paslıkılıç, hastane bünyesinde ünitenin açılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, AK Parti İl Başkanı ve milletvekilleri ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek, vatandaşların ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.