Alanya'da otomobile asit döktükleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobile asit döktükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobile asit döktükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki C.A'ya ait 07 AKY 99 plakalı otomobile asit döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, S.T'nin araca asit döktüğünü tespit etti. Ekipler, S.T. ile olayı azmettirdiği iddia edilen K.Ö'yü gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, S.T'nin araca asit dökmesi ve bölgeden ayrılması yer alıyor.
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