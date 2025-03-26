Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da otomobile asit döktükleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobile asit döktükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da otomobile asit döktükleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobile asit döktükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki C.A'ya ait 07 AKY 99 plakalı otomobile asit döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, S.T'nin araca asit döktüğünü tespit etti. Ekipler, S.T. ile olayı azmettirdiği iddia edilen K.Ö'yü gözaltına aldı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, S.T'nin araca asit dökmesi ve bölgeden ayrılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle...
        GÜNCELLEME 2 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle...
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (6)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (6)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (5)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (5)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)
        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzen...
        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzen...