Alanya'da otomobile asit döktükleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, S.T'nin araca asit dökmesi ve bölgeden ayrılması yer alıyor.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, S.T'nin araca asit döktüğünü tespit etti. Ekipler, S.T. ile olayı azmettirdiği iddia edilen K.Ö'yü gözaltına aldı.

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