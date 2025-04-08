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        Antalya'da eşini silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Antalya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:07
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        Antalya'da eşini silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Antalya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca eşi Hale Akbaş P'yi öldüren tutuklu sanık Abdullah P. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık Abdullah P'nin eşi Hale Akbaş P'yi 27 Kasım 2024'te ruhsatsız silahla ateş ederek öldürdüğü, cinayette kullanılan silahın olay yerinde bulunduğu belirtildi.

        Sanık Abdullah P'nin iddianamede yer alan ifadesinde, Hale Akbaş P. ile 2011 yılında ilişkilerinin başladığını, 2023'te ise resmi nikahla evlendiklerini ifade ettiği yer aldı.

        İddianamede geçen ifadesinde eşinin 2021 yılında işe girdiğini ve bu süreçte kendisinden uzaklaştığını ileri süren Abdullah P, "Fiziki görünüşümle dalga geçerek beni rencide etmeye başladı. Sürekli evden ayrılmamı söyleyerek hakaret ediyordu. Beni aldattığından şüphelendiğim için işi bırakmasını istiyordum. İspat için aldığım ses kaydı cihazını çantasına koydum. Beni aldattığını tespit ettim, intihar etmeyi düşündüm ama çocuklarım olduğu için vazgeçtim." ifadesini kullandı.

        Sanık Abdullah P'nin olay günü yine eşiyle kavga ettiği, evinde bulunan ruhsatsız silahla eşini öldürdüğü kaydedilen iddianamede, sanığın yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

        İddianamede yer alan müşteki Rojbin A'nın ifadesinde ise annesi ve üvey babasının sürekli kıskançlık yüzünden kavga ettiklerini ve üvey babasının sürekli annesine hakaret ettiği ifadesi yer aldı.

        İddianamede sanığın olayı gerçekleştirdikten sonra "Yapamazsın artık" ve "Değerli ve çok sevdiğim çocuklarıma... Elveda çocuklar, beni affedin" başlıklı 4 sayfalık yazılı not bıraktığı aktarıldı.

        İddianamede, sanığın "Eşine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hakaret" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde Abdullah P. (55) 27 Kasım 2024'te 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş P'yi (39) silahla ateş ederek öldürmüş, ihbar üzerine eve giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Kaçan şüpheli ise ekiplerin çalışmasıyla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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