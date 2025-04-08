Antalya'da eşini silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca eşi Hale Akbaş P'yi öldüren tutuklu sanık Abdullah P. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Abdullah P'nin eşi Hale Akbaş P'yi 27 Kasım 2024'te ruhsatsız silahla ateş ederek öldürdüğü, cinayette kullanılan silahın olay yerinde bulunduğu belirtildi.

Sanık Abdullah P'nin iddianamede yer alan ifadesinde, Hale Akbaş P. ile 2011 yılında ilişkilerinin başladığını, 2023'te ise resmi nikahla evlendiklerini ifade ettiği yer aldı.

İddianamede geçen ifadesinde eşinin 2021 yılında işe girdiğini ve bu süreçte kendisinden uzaklaştığını ileri süren Abdullah P, "Fiziki görünüşümle dalga geçerek beni rencide etmeye başladı. Sürekli evden ayrılmamı söyleyerek hakaret ediyordu. Beni aldattığından şüphelendiğim için işi bırakmasını istiyordum. İspat için aldığım ses kaydı cihazını çantasına koydum. Beni aldattığını tespit ettim, intihar etmeyi düşündüm ama çocuklarım olduğu için vazgeçtim." ifadesini kullandı.