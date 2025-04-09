Antalya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Oğuzhan U. idaresindeki 07 ZCD 33 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'ndeki Işıklı Kavşak'ta, Kalkan istikametine giden Muhammad Faried K'nın kullandığı 48 AES 476 plakalı otomobille çarpıştı.
H.K. idaresindeki 07 BEZ 069 plakalı motosiklet de aynı noktada kaza nedeniyle dubalarla kapatılan bölgedeki araç parçalarını toparlamak için park halinde bulunan 07 BMS 835 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Oğuzhan U. ile motosiklet sürücüsü H.K. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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