Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Oğuzhan U. idaresindeki 07 ZCD 33 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'ndeki Işıklı Kavşak'ta, Kalkan istikametine giden Muhammad Faried K'nın kullandığı 48 AES 476 plakalı otomobille çarpıştı.

        H.K. idaresindeki 07 BEZ 069 plakalı motosiklet de aynı noktada kaza nedeniyle dubalarla kapatılan bölgedeki araç parçalarını toparlamak için park halinde bulunan 07 BMS 835 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Oğuzhan U. ile motosiklet sürücüsü H.K. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı

        Benzer Haberler

        Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
        Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
        DSİ Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 10 milyar liralık yatırımı hayat...
        DSİ Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 10 milyar liralık yatırımı hayat...
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
        Antalya'da balkondan düşen doktor öldü
        Antalya'da balkondan düşen doktor öldü
        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da evsel atıklar elektriğe dönüştürülüyor
        Alanya'da evsel atıklar elektriğe dönüştürülüyor