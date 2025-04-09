Antalya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.K. idaresindeki 07 BEZ 069 plakalı motosiklet de aynı noktada kaza nedeniyle dubalarla kapatılan bölgedeki araç parçalarını toparlamak için park halinde bulunan 07 BMS 835 plakalı kamyonete çarptı.

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