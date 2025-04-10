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        Antalya'da düzenlenen "3. Androloji Kongresi" başladı

        Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Androloji Kongresi", 350 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:44
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        Antalya'da düzenlenen "3. Androloji Kongresi" başladı
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        Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Androloji Kongresi", 350 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen kongrede, 10'u yabancı 94 konuşmacı 30 oturuma katılacak, tıp dünyasında yapay zekanın gelişimine ilişkin sunumlar yapılacak.

        Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş, burada yaptığı konuşmada, tüm tıp alanlarında ürolojini daha çok öne çıktığını söyledi.

        Önemli bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını belirten Deliktaş, "Kongrede 30 oturum gerçekleştirilecek. En önemli yeniliklerden biri yapay zeka. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yapay zeka oturumumuz olacak. Yapay zeka sunum yapacak, sunum yaparken biz de interaktif olarak sorular soracağız ve o bizi bilgilendirecek." dedi.

        Deliktaş, her günün sonunda kongrede yapılan sunumları yapay zekayla özetleyerek, 10 dakikalık sunumlar haline getireceklerini ve bunu kongreye katılım sağlayamayan bilim insanlarına e-posta yoluyla ulaştıracaklarını ifade etti.

        Kongre, 13 Nisan'da sona erecek.

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