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        AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Paslıkılıç basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:24
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        AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Paslıkılıç basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, ilçe yönetimi olarak yaklaşık dört ay önce göreve geldiklerini hatırlattı.

        Göreve geldikleri günden bu yana halkın taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Paslıkılıç, "İşlere, siyasi gözle bakmadan halkın menfaatini önde tutarak müdahil olduk. Kumluca halkının menfaatine olan her işte destekçiyiz. Kumluca'nın geleceğini ipotek altına alacak, maddi manevi sıkıntıya düşürecek her konuya karşı duracağımızı da herkesin bilmesini isteriz." dedi.

        Paslıkılıç, hükümet tarafından yapılan hizmetlerin ilçede daha çabuk sürede sonuçlanmasına odaklandıkların vurgulayarak, çözüme ulaşmayan hiç bir konuyu ele almayacaklarını belirtti.​​​​​​​

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