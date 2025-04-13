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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünyadaki ekonomik rekabeti AA'ya değerlendirdi:

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya ekonomisi açısından en kötü durumun belirsizlik olduğunu belirterek, "Bu belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması, müzakerelerin etkili bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması dünya ekonomisi adına çok kıymetli. Bugün içinden geçtiğimiz süreç, henüz bu belirsizliklerin ortadan kalktığı bir süreç değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:19
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünyadaki ekonomik rekabeti AA'ya değerlendirdi:
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya ekonomisi açısından en kötü durumun belirsizlik olduğunu belirterek, "Bu belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması, müzakerelerin etkili bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması dünya ekonomisi adına çok kıymetli. Bugün içinden geçtiğimiz süreç, henüz bu belirsizliklerin ortadan kalktığı bir süreç değil." dedi.

        Anadolu Ajansının

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