AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze'ye dikkati çekti

ZEHRA TEKECİ ESER - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Gazze'yi gündemde tuttuklarını belirterek, "Gazze ve Filistin'deki haklı mücadelemizi gençlerle paylaşıyor, diğer ülkelerden gelen misyon ve gençlik temsilcilerine anlatıyoruz." dedi.

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