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        Antalya'da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi yapıldı

        Antalya'da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:41
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        Antalya'da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi yapıldı
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        Antalya’da, 37. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi gerçekleştirildi.

        Türkiye Nükleer Tıp Derneğince (TNTD) Belek'te düzenlenen kongreye, çoğu bilim insanı ve hekim olmak üzere 500'ün üzerinde kişi katıldı.

        TNTD'nin 50. yıl dönümünde "Birlikte Yarım Asır" temasıyla organize edilen kongrenin bilimsel gündemine ilişkin açıklama yapan Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Fani Bozkurt, yapay zekanın nükleer tıpta tanıyı dönüştürdüğünü söyledi.

        Nükleer tıbbın artık yalnızca görüntüleyen değil yapay zeka ile düşünen, analiz eden bir alana dönüştüğünü anlatan Bozkurt, "Alfa parçacıklı tedaviler kongrede en çok ilgi çeken başlıklardan biri oldu. Yeni nesil alfa yayıcı radyonüklidlerle, tümör hücresine içeriden doğrudan ve yüksek hassasiyetle müdahale ediyoruz. Bu tedaviler, yalnızca hastalıklı hücreyi yok edip çevre dokuya zarar vermiyor. Kanserle mücadelede yeni bir çağ başlatıyoruz." dedi.

        Bozkurt, Türkiye'nin bu büyük dönüşümde sadece uygulayıcı değil, geliştirici ülke haline gelmeye başladığını vurguladı.

        Kongreye Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Avrupa Nükleer Tıp Derneği (EANM) ve Dünya Nükleer Tıp Federasyonu (WFNMB) temsilcilerinin katıldığını belirten Bozkurt, "Bu hem bilimsel düzeyimizi hem de uluslararası görünürlüğümüzü ortaya koyuyor. Yerli radyofarmasötik üretim kapasitemiz büyüyor. Türkiye, nükleer tıpta sadece dışa bağımlılığı azaltmıyor, bölge ülkelerine bilgi ve teknoloji ihraç eden bir merkez haline geliyor." diye konuştu.

        Derneğin, Türkiye'de nükleer tıp alanındaki tek uzmanlık derneği olup, bağımsız bir uzmanlık dalı olarak nükleer tıbbın gelişiminde önemli bir rol oynadığını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Son 10 yılda teranostik yaklaşımlar, hedefe yönelik tedavi ve tanı süreçleri, klinik uygulamalara girerek hastalarımıza büyük fayda sağlıyor. Kongremizde, Türkiye'deki nükleer tıbbın geldiği nokta ve gelecekte yapılması gerekenler değerlendirildi. Ayrıca, genç meslektaşlarımız için 'Olgularla Öğrenelim, Tartışalım' oturumları sunuldu. Türkiye'nin farklı kliniklerinden gelen bildiriler, daha fazla tartışma fırsatı buldu. Genç araştırıcı ödülleri, Prof. Dr. Suphi Artunkal ödülü ve iki yeni ödül oturumu ile geleceğin bilim insanlarına cesaret verildi. Yurt dışından gelen prestijli konuşmacılar, kendi ülkelerindeki deneyimlerini paylaştı. IAEA'dan Dr. Francesco Giammarile, EANM’den Prof. Paola Erba, WFNMB Başkanı Prof. Savvas Frangos ve İngiltere’den Dr. Gopinath Gnanasegaran’ın katkıları, kongremize ayrı bir değer kattı."

        Bozkurt, kongrenin sadece Türkiye için değil, bölgesel nükleer tıp camiası için bir vizyon zirvesi olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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