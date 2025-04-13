Antalya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Güzelyurt Mahallesi'nde S.E. idaresindeki 07 GH 802 plakalı kamyon ile 16 yaşındaki Fehmi Ö'nün kullandığı 07 BIB 811 plakalı motosiklet Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fehmi Ö, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Fehmi Ö'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.
Kamyon sürücüsü S.E. ise gözaltına alındı.
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