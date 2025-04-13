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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesinin prömiyerini sahneledi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan "Don Kişot" balesini sahneye taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:00
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesinin prömiyerini sahneledi
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan "Don Kişot" balesini sahneye taşıdı.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşıdığı "Don Kişot", 12 yıl aranın ardından 2024-2025 sanat sezonunun son bale prömiyeri olarak Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

        Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait olan eser Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu.

        Orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın üstlendiği eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Mustafa Eski hazırladı.

        Eserde, Orta Çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı Don Kişot ile yaveri Sancho Panza'nın seyahatlerinden birinde, babası tarafından zengin bir adamla evlendirilmek istenen güzel Kitri ile berber sevgilisi Basilio'nun aşk öykülerine tanıklık etmeleri konu ediliyor.

        Don Kişot balesi, prömiyerin ardından 15 Nisan Salı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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