ROKETSAN bu yıl yüzde 50 büyümeyi hedefliyor HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, bu yıl ihracat ve ciro bakımından yüzde 50 büyüme hedeflediklerini belirterek, "Şu anda yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, bunu hızlı bir şekilde 50 ülkeye taşımak istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:08 facebook

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