Antalya'da 58 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 58 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Manavgat'ta bir depoda yapılan aramada, çeşitli markalarda 58 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında ilgili kanun kapsamında adli işlem yapıldı.