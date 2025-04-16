Antalya'da 58 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 58 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 58 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Manavgat'ta bir depoda yapılan aramada, çeşitli markalarda 58 bin gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında ilgili kanun kapsamında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.