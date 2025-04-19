Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, Antalya'da başladı
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da düzenlendi.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da düzenlendi.
Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyona, 14 ülkeden 1859 çocuk sporcu katılıyor.
Eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtilen organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.
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