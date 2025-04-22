Turuncu bayrakla otellerde israfın yüzde 70 önlenmesi hedefleniyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü ve Turuncu Bayrak Uygulaması Koordinatörü Ali Akgün, israfı önlemeyi ve sıfır atığı simgeleyen turuncu bayrağı dalgalandıran otellerde, gıda israfı önleme oranının yüzde 40'lara ulaştığını, hedeflerinin ise yüzde 70 olduğunu söyledi.

Türkiye'de sıfır atık çalışmalarına destek amacıyla temelleri 2017'de atılan turuncu bayrak, 2019'dan itibaren Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından 85 kriteri yerine getiren otellere veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Turist Rehberleri Birliğinin de aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluş tarafından desteklenen turuncu bayrak, 85 turistik tesiste uygulanıyor.

Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bayrak uygulamasıyla gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

- Turuncu bayrakta 2025 için çalışmalar başladı Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü Akgün, AA muhabirine, geçen yılı güzel sonuçlarla kapattıklarını ve 2025 sezonu için yıl başından itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi. Turuncu bayrağın dalgalandığı turistik tesislerdeki 2024 raporlarını irdelediklerini ve 2025 için hedefler belirlediklerini aktaran Akgün, şunları kaydetti: "Kriterleri uygulayan tesislerde yıllık ortalama yüzde 17 oranında israfı önlüyoruz. 2024'te yüzde 40'a yakın gıda israfı önleyen tesisimiz oldu. 2025'teki hedefimiz daha yüksek. Asıl hedefimiz yüzde 70 oranını yakalayabilmek, bunun için süreye ihtiyaç var. Yüzde 40 da gerçekten iyi bir rakam. İşletmeler adapte olduğu zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Hem işletmenin ekonomisi hem de milli kaynakların korunması için güzel bir uygulama." Yaptıkları etkinliklerle turuncu bayrak tanınırlığının daha da arttığını dile getiren Akgün, hem çalışanlarda hem de misafirlerde bir hassasiyet olduğunu ifade etti. Akgün, özellikle küçük misafirlerde geri dönüşümü daha hızlı alabildiklerini belirtti.

Turuncu bayrakla israfı yüzde 40 oranında azaltan Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki otelin Kalite Müdürü Hasan Çetin de öncelikle israf konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla işe başladıklarını söyledi. Eğitim faaliyetlerine çalışanların ardından misafirleri de dahil ettiklerini vurgulayan Çetin, otel bünyesindeki eğlenceli aktivitelerle misafirlerde sıfır atığa yönelik farkındalık oluşturduklarını dile getirdi. Otelin girişinden mutfağına, havuz başlarından odalara kadar israfı önlemenin önemini anlatan küçük yazılar bıraktıklarını kaydeden Çetin, "Atık üretimi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Genel olarak ise yüzde 40 oranına ulaşıldı. Çalışmaları günlük olarak raporluyoruz ve takip ediyoruz." dedi. - Mutfakta kurutma tekniği atığı azalttı Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu da Anadolu mutfağında geçmiş dönemlerde uygulanan kurutma tekniğini yaygınlaştırdıklarını söyledi. Sebze kabuklarını kurutarak farklı tekniklerle yemeklerde kullandıklarını dile getiren Gökmenoğlu, salatalık, soğan, patlıcan, portakal gibi sebze ve meyvelerin kabuklarını baharat, reçel, cips yapmak için değerlendirdiklerini belirtti.

Uygulama tekniğiyle atığı yok denecek kadar azalttıklarını ifade eden Gökmenoğlu, "Yeni bir şey keşfetmedik. Atalarımızın kullandığı tekniği, otellerimizde teknolojiyi kullanarak uyguladık." diye konuştu. Antalya'da turuncu bayrağın dalgalandığı başka bir otelin Grup Yönetim Sistemleri ve Kalite Müdürü Selin Akbaş Pala da geçen yıl israfı önlemede yaklaşık yüzde 30 oranını yakaladıklarını kaydetti. Çalışanların ve oteli tercih eden misafirlerin de turuncu bayrak kriterlerine alıştığını aktaran Pala, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle bütün personellerimizle sürdürülebilirlik, gıda israfını önleme konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Bire bir görüşmeler yaptık ve uygulamayı hayata geçirdik. Misafirlerimize de bu programı anlatıyoruz, gıda israfını engellemek adına neler yaptığımızdan bahsediyoruz. Onlara tabaklarını bitirdiklerinde küçük ikramlar yapıyoruz. Bu şekilde ses getirmeye çalışıyoruz. 2024 yılında 2023 yılına göre daha az israf yaptık. 2025 yılındaki hedefimiz çok daha az olacak."