Antalya'da Kepez Belediye Meclis Üyesi tutuklandı

Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde trafik kazası yapan arkadaşına yardım etmek için kaza yerine gelen Emre Atmaca, bu sırada yaşanan tartışmada polis memuruna yumruk attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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