Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 32 kulüpten 173 sporcu katılıyor.

Kadınlar ve erkeklerde yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyonda farklı illerden gelen sporcular, en yüksek puanı almak için mücadele ediyor.

Erkek sporcular yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks aletlerinde, kadın sporcular ise atlama masası, asimetrik paralel, denge aleti ve yer aletinde performans sergiliyor.

Şampiyona, aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyor.

Büyükler kategorisinde yarışan sporcular, Avrupa Şampiyonası'na katılacak takıma seçilebilmek için mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın sona erecek.