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        Antalya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis cezası

        Antalya'nın Kepez ilçesinde ablasını rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:44
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        Antalya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis cezası
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde ablasını rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.Ç, tutuksuz yargılanan sanıklar ablası A.Ç. ve babası E.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık A.Ç, kendisine iftira atıldığını öne sürerek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

        Maktulü uzaklaştırmak için olay yerinde olduğunu iddia eden sanık, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

        Suçlamaları kabul etmeyen abla A.Ç. de olay günü kardeşi A.Ç'nin yaşının küçük olmasından dolayı ilk başta suçu üstlendiğini, daha sonra ise doğruları söylemek zorunda kaldığını belirtti.

        Baba E.Ç. de suçsuz olduğunu savundu.

        Kararı açıklayan mahkeme heyeti, A.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza, sanığın yaşının küçük olması ve haksız tahrik indirimiyle 10 yıla düşürüldü.

        Heyet diğer sanıklardan E.Ç'ye "basit yaralama" suçundan 7 bin 500 lira para cezası verdi, abla A.Ç'nin ise beraatine hükmetti.

        Abla A.Ç. ve baba E.Ç'nin avukatı Mehmet Ali Başarslan, gazetecilere, "17 yaşındaki sanık A.Ç. baba ve ablayı suçlamıştı. Adalet yerini buldu. Çocuk haklı bir ceza aldı. 10 yılık cezası en alt limitten verildi. Ablasını korumak için yaptığı bir eylemdi." dedi.

        - Olay

        Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 10 Haziran 2024'te A.Ç, ablasını rahatsız ettiğini öne sürdüğü Fırat Yıldız (42) ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda A.Ç'nin bıçakla yaraladığı Yıldız hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan A.Ç. tutuklanmış, ablası A.Ç. ise serbest bırakılmıştı.

        İddianamede, A.Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, ablası A.Ç'nin "cinayete azmettirme" ve baba E.Ç'nin de "yardım ve yataklık" suçundan cezalandırılması istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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