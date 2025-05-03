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        Antalya'da drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:47
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        Antalya'da drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göynük Mahallesi'nde bir sürücünün drift atması, yanında bulunan bir kişinin de havaya silahla rastgele ateş açması üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce tespit edilen sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesilirken araç trafikten menedildi.

        Bu kişilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiği, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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