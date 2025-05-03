Antalya'da drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göynük Mahallesi'nde bir sürücünün drift atması, yanında bulunan bir kişinin de havaya silahla rastgele ateş açması üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce tespit edilen sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesilirken araç trafikten menedildi.

Bu kişilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiği, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.