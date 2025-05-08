Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi

Antalya'da polis ekipleri tarafından günübirlik konaklama yerleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

38 ekip 90 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 405 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Ekipler tarafından anlık veri göndermediği tespit edilen 1 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan cezai işlem uygulandı.