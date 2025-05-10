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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası

        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda üçüncü gün tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:38 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:38
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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası
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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda üçüncü gün tamamlandı.

        Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde İngiliz sporcu Brandon Robinson Thompson, 62 vuruşla saha rekorunu egale ederek liderliğe yükseldi.

        DP Dünya Turu'nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuva özelliği taşıyan Turkish Airlines Open'ın üçüncü gününde İngiliz oyuncu Thompson, günü 62 vuruşla (-9) tamamlayarak saha rekorunu egale etti.

        Daha önce Turkish Airlines Open'da 2016 yılında Danimarkalı Thorbjorn Olesen ve 2018 yılında Belçikalı Thomas Pieters sahayı 62 vuruşla tamamlamayı başarmıştı.

        Dünyanın en önemli golfçülerini Antalya'da buluşturan turnuvanın üçüncü gününe lider Martin Couvra'nın altı vuruş gerisinde başlayan Thompson, ilk dokuz çukurda dört "birdie" yaparak farkı kapatmaya başladı. 12. çukurda eagle yapan İngiliz golfçü son dört çukurda üç birdie yaparak günü 62 vuruşla (-9) bitirdi ve toplamda 199 vuruşla (-14) liderliğe yükseldi.

        Haftaya dünya sıralamasında 203. sırada başlayan Robinson Thompson, turnuvanın final raunduna DP Dünya Turu'ndaki ilk şampiyonluk hedefiyle çıkacak.

        Turnuvanın favorilerinden Çinli Haotong Li, Turkish Airlines Open'a altıncı kez katılan İspanyol Jorge Campillo ve ilk günün liderlerinden Güney Afrikalı Robin Williams üçüncü gün sonunda toplamda 202 vuruşla (-11) ikinciliği paylaştı.

        Üçüncü raundu 64 vuruşla (-7) bitirerek Thompson'dan sonra günün en iyi skorunu yapan İngiliz Jordan Smith ve Matthew Jordan, ilk iki günün lideri Fransız Martin Couvra ve İsveçli Mikael Lindberg de toplamda 203 vuruşla (-10) günü beşinci sırada tamamladı.

        Turkish Airlines Open'ın ilk iki günü başarılı oyunuyla final grubuna kalan Türk sporcu Leon Açıkalın, üçüncü gün de sahayı 69 vuruşla (-2) sahayı dönerek yükselişini sürdürdü.

        Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuva, yarın son gün mücadelesi ve ödül töreni ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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