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        Antalya'da "Çiçek Desenleri Günleri" düzenlendi

        Antalya'da düzenlenen "Çiçek Desenleri Günleri"nde yarışmacılar çiçeklerden büyük boyutlarda resimler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:15 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:15
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        Antalya'da "Çiçek Desenleri Günleri" düzenlendi
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        Antalya'da düzenlenen "Çiçek Desenleri Günleri"nde yarışmacılar çiçeklerden büyük boyutlarda resimler yaptı.

        Muratpaşa Belediyesi'nce Ziya Gökalp Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar 2 gün süren çalışma kapsamında ilk olarak ahşap zemin üzerine kendilerinin hazırladıkları desen krokilerine uygun çiçek seçimlerini yaptı.

        Çiçeklerin kesme ve ayıklama işlemlerinin ardından yarışmacılar, desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitleyerek üç boyutlu görünüm kazandırdı.

        Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini koydu. Yarışma boyunca 115 bin dal çiçek kullanıldı.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk kez düzenledikleri etkinliği Sicilya'nın çiçek festivaliyle ünlü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Noto kentiyle işbirliği içinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Gençlerin çok güzel işler çıkardığını dile getiren Uysal, "Gelecek yıl şehrin çok daha fazla noktasında çiçek desenleri olacak. Buradan çiçek ihracatçılarını, çiçek sektörünü işbirliğine davet ediyorum. Muhteşem, doğa harikası görüntülerimiz, falezlerimizin üzerindeki çiçek desenlerini tüm dünyaya aktarıyoruz. Bunların sayılarını yükselterek çok daha etkili şekilde tüm dünyayla akredite edeceğiz." diye konuştu.

        Çiçekten yapılan resimleri gezen Nesrin Yiğit ise gençlerin toprakla, çiçekle buluşmasının çok güzel olduğunu ve gençlerin harika işler çıkardığını ifade etti.

        Yarışmada Tavus kuşu deseniyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi birinciliği elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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