Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        MATSO'da İletişim Atölyesi Toplantısı düzenlendi

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından "İnsana Dokunan Güç: Kendini Yönet, İletişimini Güçlendir ve Müşteri Kazan" başlıklı İletişim Atölyesi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        MATSO'da İletişim Atölyesi Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından “İnsana Dokunan Güç: Kendini Yönet, İletişimini Güçlendir ve Müşteri Kazan” başlıklı İletişim Atölyesi Toplantısı gerçekleştirildi.

        MATSO hizmet binasında düzenlenen toplantıya, ABED Eğitim Koordinatörü Dr. Eren Keser konuşmacı olarak katıldı. Oda üyelerinin katıldığı toplantıda, iş dünyasında etkili iletişimin önemi, kişisel farkındalık, iletişim stratejileri, müşteri ilişkilerinde güvenin rolü ve öz yönetim gibi konular ele alındı.

        Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, doğru ve etkili iletişimin iş dünyasında fark yarattığını belirtti.

        Güngör, “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çeşitli eğitimler ve toplantılar düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerle üyelerimizin hem iş yaşamlarına hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

        Eğitim sonunda MATSO Başkanı Güngör, Dr. Eren Keser’e plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor
        Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor
        Kumluca'da Gençlik Haftası Yüzme Şenliği yapıldı
        Kumluca'da Gençlik Haftası Yüzme Şenliği yapıldı
        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşke...
        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşke...
        Dışişleri Bakanı Fidan, yarın ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşeceği...
        Dışişleri Bakanı Fidan, yarın ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşeceği...
        Kumluca MYO öğrencileri, yaş sebze ve meyve kurutma tesisini inceledi
        Kumluca MYO öğrencileri, yaş sebze ve meyve kurutma tesisini inceledi