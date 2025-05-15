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        Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:23
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        Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuştu: (1)
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edeceğini bildirdi.

        Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

        Antalya'daki görüşmelerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki başat rolünü de teyit ettiğini dile getiren Fidan, Avrupa'nın güvenliğinin NATO'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

        Bakan Fidan, "NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli bir rol oynamaya devam edecektir" ifadesini kullanarak, bu mimarinin mevcut şartlar ışığında yeniden şekillendiğini söyledi.

        "Böylesi bir dönemde beklentimiz, güvenlik alanındaki tüm adımların gereksiz tekrara, ayrışmaya ve NATO'dan kopuşa izin verilmeden atılmasıdır" diyen Fidan, bu hususları toplantılar ve ikili görüşmelerde gündeme getirdiklerini kaydetti.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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