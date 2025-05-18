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        Eğitim-Bir-Sen Antalya Şubesinden İl Milli Eğitim Müdürü Eriş'e ziyaret

        Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Yasin Eriş'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:15
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        Eğitim-Bir-Sen Antalya Şubesinden İl Milli Eğitim Müdürü Eriş'e ziyaret
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        Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Yasin Eriş'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Miran ve yönetim kurulu üyeleri Abuzer Gündoğar, Mehmet Parin, Akif Erzurumluoğlu, Necip Dal, Canat Duru, Tuğrul Peker ile ziyaret ettikleri Eriş ile görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Eriş, Antalya'nın sadece tabiat güzellikleriyle değil, köklü tarihi ve kültürel birikimiyle de eğitim adına müstesna imkanlar sunduğunu belirtti.

        Güzel işler yapmak, hazırlı izler bırakmak istediklerini anlatan Eriş, "Bu iklimde yetişecek her bir evladımızın, bu toprakların ruhunu taşıyan, kendine ve milletine karşı mesuliyet duygusuyla yoğrulmuş bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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