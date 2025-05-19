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        Antalya'da "1. Hemşirelik ve İnovasyon Yönetimi Kongresi" düzenlendi

        Antalya Şehir Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle "1. Hemşirelik ve İnovasyon Yönetimi Kongresi" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:42
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        Antalya'da "1. Hemşirelik ve İnovasyon Yönetimi Kongresi" düzenlendi
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        Antalya Şehir Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle "1. Hemşirelik ve İnovasyon Yönetimi Kongresi" yapıldı.

        Antalya Şehir Hastanesinin kuruluşunun ilk yılında "Sağlıkta Teknoloji ve İnovasyonun Yönetimi" temasıyla gerçekleştirilen kongrede, hemşirelik mesleğinde yenilikçi yaklaşımlar ve sağlık hizmetlerinde teknoloji entegrasyonu ele alındı.

        Bilimsel oturumlarda, yapay zeka destekli hemşirelik uygulamaları ve dijital sağlık teknolojileri konuşuldu. Yurt içi ve dışından akademisyenler ve uzman konuşmacılar, yapay zekanın sağlık profesyonellerine etkisi, hemşirelikte inovasyon, dijital eğitim platformları ve yapay zeka destekli yara bakım sistemleri başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

        Kongre kapsamında "Onkoloji Hastalarında Hemşirelik Bakımı Kursu" düzenlenerek, "cerrahi tedavi yöntemleri, radyoterapi, immünoterapi, yan etki yönetimi, psikososyal destek ve yaşam sonu bakım" konularında eğitim verildi.

        "Robotik Cerrahi Hemşireliği Kursu"nda ise robotik sistemlerin kullanımı, hasta güvenliği, komplikasyon yönetimi, ameliyat süreci ve hemşirenin görevleri örnek vaka sunumlarıyla aktarıldı.

        Program sonunda katılımcılara sertifika verildi. Besteci, şarkıcı Turgay Saka, kongrenin kapanışında konser verdi.

        Kongrenin üçüncü gününde ise katılımcıların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Antalya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Türkyilmaz'ın da katılımıyla Düzlerçamı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

        - "Yapay zeka, hemşirelerin geleceğini şekillendirmede önemli"

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı açıklamada, geleceğe yön verecek vizyonla yola çıkan "Hemşirelik ve İnovasyon Yönetimi Kongresi"ni başlatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Dijital dönüşüm, liderlik, simülasyon, yapay zeka gibi alanlarda yapılacak paylaşımların sağlık sistemine güç katacağını vurgulayan Özkan, "Bu kongreyle hemşirelik mesleğinin sadece bugünün değil, yarının sağlık sistemlerinde de etkin ve yenilikçi bir rol üstlenmesini hedefliyoruz. Hemşirelik, bilgi, şefkat ve liderliği birleştiren, insan yaşamına doğrudan dokunan çok özel bir meslektir. Bu nedenle yapay zeka gibi gelişen teknolojilerin hemşirelik mesleğiyle nasıl bütünleşebileceğini tartışacağımız oturumların, hemşirelerimizin geleceğini şekillendirmede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Başhekim Doç. Dr. Nedim Ongun da 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda gerçekleştirdikleri kongrenin önemli olduğunu, sağlık sisteminin en çok da insan kalbine dokunabilen ellerle güç kazandığını ifade etti.

        Antalya Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin ise Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2025 yılı teması olan "Güçlü Hemşire, Ekonomiyi Güçlendirir" anlayışıyla kendilerinin de bilgiyle donanmış, değişime öncülük eden, çözüm üreten hemşirelerin sağlık sistemine olan katkısını daha görünür kılmayı amaçlarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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