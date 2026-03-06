Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 185 bin lira ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kuralları ihlal eden 2 sürücüye toplam 185 bin lira ceza uygulandı.
Alanya Dim Köprüsü'nde trafiğin akışını engelleyen, şerit izleme kurallarına uymayan ve tehlikeli manevralar yapan bir otomobil sürücüsü ile şehir merkezinde seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen bir halk otobüsü şoförünün o anları, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine emniyet ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Araç 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de aynı süreyle el konuldu.
İlçede yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförüne ise direksiyon başında cep telefonu kullandığı gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası verildi.
