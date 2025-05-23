Antalya'da LÖSEV'den lösemili hastalara destek

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından, "Mutlu Et Projesi" kapsamında lösemi hastalarına ve ailelerine et ve et ürünleri yardımı yapıldı.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'da yıl boyunca hastalara ve ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteği sağlandı.

Hastalar, yapılan yardımlara vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden ulaşıyor.

Hasta ve aileleri LÖSEV 'e ve bağış yapan hayırseverlere teşekkür etti.

Açıklamada, et yardımlarının Kurban Bayramı döneminde hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalara ulaştırılmaya devam edeceği belirtildi.