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        Antalya'da "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" etkinliği düzenlendi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımaları için "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" etkinliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:22
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        Antalya'da "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" etkinliği düzenlendi
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımaları için "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" etkinliği organize edildi.

        Yeğen Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin düzenlediği etkinlikte, Cevizli Mahallesi'nde tarihi düğmeli evlerin bulunduğu sokakta öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi. Ardından öğrenciler 260 basamaklı tarihi patikadan yürüyerek Kagrai Antik Kenti'ne çıktı ve tarihi kalıntıların arasında kitap okudu.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, antik kentte çevre temizliği yaptı.

        Cevizli Mahallesi Muhtarı Harun Çınar, gazetecilere, bu tür etkinliklerin öğrencilere tarihi ve okumayı sevdirdiğini söyledi.

        Kütüphane Müdürü Emine Öz de öğrencileri tarihi düğmeli evler ve birinci derece sit alanı olan Kagrai Antik Kenti'nde sanat ve tarihle buluşturduklarını ifade etti.

        Kitap okumayla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Öz, "Aynı zamanda kırsalda yaşayan çocuklarımıza bu hizmeti ulaştırdığımız için çok mutluyuz." dedi.

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        Galeri
        Galeri

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