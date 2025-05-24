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        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:45
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        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bağlık Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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