Antalya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağlık Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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