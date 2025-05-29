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        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'da etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:33
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        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'da etkinlik düzenledi.

        Sabah saatlerinde Konyaaltı Varyantlar mevkiinde toplanan grup, denizde Türk ve Filistin bayrakları açarak farkındalık etkinliği düzenledi.

        İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetlerinin saldırısına uğrayan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisine ithafen yapıldığını söyledi.

        Yıldırım, 15 yıl önce yola çıkarken taşıdıkları mesajı bugün de aynı kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "2010 yılında Mavi Marmara gemisinde yer aldım. Mavi Marmara ile denizden Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçladık. Ancak saldırıya uğradık ve 10 arkadaşımız şehit oldu. O günden bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle bu mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

        Gazze’de yaşananların artık soykırım boyutuna ulaştığını vurgulayan Yıldırım, her yıl Türk ve Filistin bayraklarıyla Akdeniz’e açılarak Filistin’in mutlaka bağımsızlığına kavuşacağına inandıklarını, Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği dünyaya haykırmak istediklerini ve bir gün Gazze’nin özgürlüğüne kavuşacağına olan umutlarını dile getirdi.

        - Mavi Marmara saldırısı

        Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"ndaki Mavi Marmara gemisinde bulunan gönüllüler ve basın mensupları, İsrail tarafından 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda silahlı saldırıya uğrayarak alıkonulmuş, saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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