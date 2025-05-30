Gazipaşa ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespiti çalışması yapıldı

Hortum nedeniyle seraların zarar gördüğünü belirten Bat, ilk tespitlere göre 50 üreticiye ait yaklaşık 120 dekar alanda hasar meydana geldiğini ifade etti.

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