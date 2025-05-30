Gazipaşa ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespiti çalışması yapıldı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespiti gerçekleştirildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespiti gerçekleştirildi.
Dün, Beyobası Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle seraların camları kırıldı, naylon ve demirleri zarar gördü.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yürüttü.
Gazipaşa İlçe Tarım Müdürü Ramazan Bat, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Beyobası Mahallesi'nde hortum oluştuğunu söyledi.
Hortum nedeniyle seraların zarar gördüğünü belirten Bat, ilk tespitlere göre 50 üreticiye ait yaklaşık 120 dekar alanda hasar meydana geldiğini ifade etti.
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