Antalya'da misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı
Antalya'da misinaya dolanan caretta caretta, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'da misinaya dolanan caretta caretta, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde caretta carettanın çırpındığını gören balıkçılar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesine bildirdi.
Bunun üzerine tekneyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden su ürünleri mühendisi Nazif Ay, deniz kaplumbağasını sudan çıkardı.
Tekneye alınan caretta carettanın boynuna ve ayaklarına dolanan misina, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Ekiplerin kontrolünün ardından caretta caretta denize bırakıldı.
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