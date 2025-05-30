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        Iraklı iş insanları Antalyalı sanayicilerle buluştu

        Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), dış ticaret ağını genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Irak'tan gelen 14 kişilik heyet kentteki sanayicilerle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:12 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:19
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        Iraklı iş insanları Antalyalı sanayicilerle buluştu
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        Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), dış ticaret ağını genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Irak'tan gelen 14 kişilik heyet kentteki sanayicilerle görüştü.

        OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen iki günlük programda, Irak'ın Süleymaniye kentinden gelen heyet Antalya OSB'de ağırlandı.

        Programın ilk gününde, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen'in ev sahipliğinde açılış toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantının ardından firmalara yapılan tesis ziyaretlerinde heyet, firmaların üretim süreçleri hakkında doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu.

        İkinci gün ise Süleymaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahman Othman Hama Tall başkanlığındaki heyet, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 39 firma ile doğrudan ihracat odaklı temaslarda bulundu.

        İnşaat-yapı, gıda, tarım, enerji, makine, mobilya ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren Iraklı iş insanları ile Antalya OSB sanayicileri arasında 162 yüz yüze görüşme yapıldı.

        Yönetim Kurulu Başkanı Gönen, ihracat kapasitesini artırmanın ve firmaları yeni pazarlara açmanın en öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

        Heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Gönen, "Gerçekleştirilen 162 iş görüşmesi, bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Sanayicilerimizin ürünleri ve yetkinlikleri uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. Bu görüşmelerin kalıcı işbirliklerine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Görüşmelerin olumlu çıktılar verdiğine dikkati çeken Gönen, prensipte anlaşan firmaların olduğunu, hazırlanacak teklif dosyalarının iletilmesiyle Irak'a ihracat yapacak firma sayısının da artacağını ve bu süreci titizlikle takip edeceklerini kaydetti.

        Heyet Başkanı ve Süleymaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahman Othman HamaTall ise Antalya OSB'nin güçlü üretim altyapısı ve çeşitli sektörlerdeki sanayi yetkinliğinden etkilendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ortaklıklar kurmak, kaliteli ürünleri ülkemize kazandırmak ve iki taraflı ticaret hacmini büyütmek istiyoruz. Süleymaniye, lojistik avantajları ve yatırım dostu iklimiyle Türk sanayicileri için önemli fırsatlar barındırıyor. Biz her türlü işbirliğine açığız ve bu güzel başlangıcın devamını diliyoruz."

        Antalya OSB Yönetimi, işbirliklerini daha ileriye taşımak amacıyla Süleymaniye'ye bir ziyaret planladıklarını açıkladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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