Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        5. Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi, 23-24 Ekim'de Antalya'da yapılacak

        Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi, 23-24 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi, 23-24 Ekim'de Antalya'da yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi, 23-24 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

        TARGET'ten yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları süren kongre Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliği ve işbirliğiyle yapılacak.

        Özel konu başlığı "Tarım ve gıda sisteminde yeni teknolojiler ve etik değerler" olan kongreye, bildiri başvuruları devam ediyor.

        Oturum temalarının belirlenmeye başladığı kongrede, coğrafi işaretler bütün boyutlarıyla ele alınacak.

        Öğrenci oturumu, tarım ve gıda sisteminde etik değerler farkındalığı yüksek olan meslek mensuplarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TARGET Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, tarım ve gıda etiği alanlarında iz bırakacak bir kongre hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

        Kongrede, uluslararası ve ulusal alanda pek çok akademisyen, uzman ve paydaşın yer alacağına aktaran Taluğ, "Kongremizde hem görüşlerini paylaşacaklar hem de katılımcılarla tanışma ve tartışma imkanı yakalayacaklar. Bu yönüyle etik değerler ile uygulamaların buluşma ve değerlendirilme noktası olacak kongremiz, aynı zamanda literatüre ve sektörlere önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

        Taluğ, kongrede tarım, gıda ve çevre alanlarını doğrudan etkileyen konular ile olguların gündeme geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bunlara yönelik fikirleri, uygulamaları ve politikaları değerlendireceğiz. İklim krizi, biyoçeşitlilik, emek, örgütlenme, adil paylaşım, gıda güvenilirliği gibi konuların etik değerler ışığında ele alınması, bütün canlılar için yaşamsal önem arz etmektedir. Ortak geleceğimizi değerlendirirken ve şekillendirirken logomuzda da yer alan dört çiçekli yoncanın bütünleyicileri olan etik, emek, ekmek ve ekoloji kavramlarını odağımıza alacağız."

        Bildiri özeti gönderimin süresinin 15 Ağustos'ta sona ereceğini bildiren Taluğ, tüm paydaşları kongreye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!

        Benzer Haberler

        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırının şüphelileri adliyede
        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırının şüphelileri adliyede
        Kumluca'da satranç turnuvası düzenlendi
        Kumluca'da satranç turnuvası düzenlendi
        Kaş'taki mermer ocağı davasına bilirkişi keşfi
        Kaş'taki mermer ocağı davasına bilirkişi keşfi
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası klasik müziğin başyapıtlarıyla sezon fina...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası klasik müziğin başyapıtlarıyla sezon fina...
        Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı
        Okul Sporları Yüzme Yarışması'nda Kumlucalı sporcular 7 madalya kazandı
        Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramda dolu ola...
        Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramda dolu ola...