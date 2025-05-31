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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 20:00 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GainPark

        Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Aliti, Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Enes Keskin, Vilhena, Arda Usluoğlu

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Charisis, Bekir Böke, Simic, Koita

        Gol: Dk. 33 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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