Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GainPark
Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Aliti, Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Enes Keskin, Vilhena, Arda Usluoğlu
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Charisis, Bekir Böke, Simic, Koita
Gol: Dk. 33 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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