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        Antalya'nın turistik Adrasan ve Olimpos sahilleri sezona hazırlanıyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde turizm sezonu öncesi Adrasan ve Olimpos sahillerinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:20
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        Antalya'nın turistik Adrasan ve Olimpos sahilleri sezona hazırlanıyor
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde turizm sezonu öncesi Adrasan ve Olimpos sahillerinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Kumluca Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Adrasan, Olimpos ve Karaöz bölgelerinde yol bakım çalışması, çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj çalışması yaptı.

        Belediye ekipleri, sezon yoğunluğu başlamadan önce özellikle ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla bozulan yollarda çalışma gerçekleştirirken, otopark sorunu yaşanmaması için Olimpos ve Adrasan'da mevcut otoparklara alternatif alanlar oluşturdu.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turistik bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yapılması gerekenler hakkında talimat verdi.

        İncelemeler sırasında vatandaşlarla da görüşen Avcıoğlu, turistik sahilleri yaz sezonuna en iyi şekilde hazırladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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