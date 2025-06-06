Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 turist kurtarıldı
Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut turist kurtarıldı.
Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut turist kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, falezlerden deniz kenarına inen 1'i kadın 3 Arnavutluk vatandaşı, yukarı çıkmakta zorlanınca mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekipleri, bölgenin kayalık olması sebebiyle turistlere yaklaşamayınca itfaiye ve AFAD ekipleri ip yardımıyla turistlere ulaştı.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan turistler, bölgeden ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.