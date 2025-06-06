Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 turist kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri, bölgenin kayalık olması sebebiyle turistlere yaklaşamayınca itfaiye ve AFAD ekipleri ip yardımıyla turistlere ulaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

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