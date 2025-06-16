Antalya'da boş binada çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eskiden televizyon kanalı olarak kullanılan boş binada çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eskiden televizyon kanalı olarak kullanılan boş binada çıkan yangın söndürüldü.
Kaleiçi Mahallesi'nde eskiden televizyon kanalı ve sinemanın hizmet verdiği, uzun zamandır boş olan binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Polis, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için çalışma başlattı.
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