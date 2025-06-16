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        Antalya'da boş binada çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eskiden televizyon kanalı olarak kullanılan boş binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:01
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        Antalya'da boş binada çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eskiden televizyon kanalı olarak kullanılan boş binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaleiçi Mahallesi'nde eskiden televizyon kanalı ve sinemanın hizmet verdiği, uzun zamandır boş olan binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Polis, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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