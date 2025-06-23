Turizmcilerden tarihi oteller için yangını "önlemeye odaklı" tedbir önerisi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, kültürel miras niteliği taşıyan tarihi otellerde, yangın çıktıktan sonrasına değil, yangın öncesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Saatçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kartalkaya'da yaşanan otel yangını sonrası, yangın güvenliği konusunun kamu otoriteleri ve konaklama sektörü tarafından çok daha büyük bir hassasiyetle ele alınmaya başlandığını belirtti.

Alınan önlemlerin ve artırılan yaptırımların, misafir güvenliğini sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından son derece yerinde ve gerekli olduğunun altını çizen Saatçioğlu, ancak Antalya'da Kaleiçi bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki tarihi otellerin, yangın yönetmeliği uygulamalarında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kaleiçi'ndeki otellerin büyük çoğunluğunun 18. ve 19. yüzyılda inşa edilmiş, kültürel miras niteliği taşıyan yapılardan oluştuğunu aktaran Saatçioğlu, şunları kaydetti: