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        Antalya'da 7 yıldır kayıp olan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı

        Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:54
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        Antalya'da 7 yıldır kayıp olan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı
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        Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Aralık 2018'de Demircikara Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden M.E.U'nun, yabancı uyruklu eşi E.B.U'nun 24 Kasım 2018 günü itibariyle kaybolduğunu beyan etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler tarafından, güncel kaydının veya yurt dışı giriş-çıkışının olmadığı tespit edilen kayıp kadının, öldürülme ihtimali üzerinde duruldu.

        Yaklaşık bir yıl boyunca kayıp kişi hakkında çok yönlü araştırma yapan polis ekipleri, 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında kayıp E.B.U'nun eşi tarafından öldürüldüğü, cesedinin saklanmasına veya yok edilmesine ise şüphelinin kardeşi olan R.U'nun yardım ettiği tespit edildi.

        Şüpheliler M.E.U. ve R.U. eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        M.E.U. emniyetteki ifadesinde, 24 Kasım 2018 günü eşi ile tartıştığını, arbede halinde eşinin yere düştüğünü ve öldüğünü, eşinin cesedini Aksu Kumköy ormanlık alana gömdüğünü beyan etti.

        Yapılan yer gösterme ve kazı çalışması sonucu kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları ormanlık alanda bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.U. yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı, M.E.U. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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