Serik'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya’nın Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Karataş Mahallesi Kabaklar mevkisindeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne ait arasöz, orman işçileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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