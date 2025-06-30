GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın gözetleme kulesinin çevresinin de yanmasının dikkati çektiği görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi ile zarar gören avokado ve zeytin bahçeleri yer alıyor.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının yayılmadan 3 saat içerisinde kontrol altına alındığını dile getiren Korkutata, bölgedeki ekiplerin soğutma çalışması yaptığını ifade etti.

Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi, bazı avokado ve zeytin bahçeleri yangın nedeniyle zarar gördü.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi.

Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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