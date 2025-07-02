Şarkıcı Kıraç Antalya Demre'de konser verdi
Şarkıcı Kıraç, Antalya'nın Demre ilçesinde "2. Likya Deniz Bayramı Festivali" kapsamında konser verdi.
Şarkıcı Kıraç, Antalya'nın Demre ilçesinde "2. Likya Deniz Bayramı Festivali" kapsamında konser verdi.
Demre Noel Baba Meydanı'ndan düzenlenen konserde Kıraç sahne aldı. Hayranlarıyla buluşan şarkıcı, sevilen eserlerini seslendirdi.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 2. Likya Deniz Bayramı Festivali'ni Kıraç konseriyle tamamladıklarını belirterek, etkinliklere katılımın yoğun olduğunu anlattı.
Bayram coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Duran, "Nice bayramlarda, konserlerde, yine bir arada, yine yan yana olalım." dedi.
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