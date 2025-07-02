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        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

        Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:36
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        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kurşunlu Mahallesi'nde yerleşim yeri ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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