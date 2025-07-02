GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kurşunlu Mahallesi'nde yerleşim yeri ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
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